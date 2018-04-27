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11:11 (мск), источник: АиФ Уфа

За долг в 100 тысяч рублей бизнесмен «заказал» знакомого

Верховный суд вынес приговор заказчику и исполнителю убийства.

За долг в 100 тысяч рублей бизнесмен заказал убийство своего знакомого, Верховный суд Башкирии приговорил его и исполнителя к долгому сроку заключения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РБ.

47-летний владелец строительного бизнеса решил убить своего знакомого, который оскорблял его и не вернул долг в 100 тыс. рублей. И нанял ранее судимого за убийство, заплатив ему после результата 100 тысяч рублей.

В феврале 2014 года он приехал в село Алексеевка Уфимского района и, когда должник открыл входную дверь, несколько раз выстрелил в него в упор из травматического пистолета «Оса». От ранений в голову и сердце мужчина скончался на месте.

На основании вердикта присяжных заседателей Верховный суд республики вынес мужчинам обвинительный приговор. Они признаны виновными в убийстве по найму и его организации. Суд приговорил мужчин к 16 и 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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