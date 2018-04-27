По факту пропажи нижегородки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

Следователи СК обращаются за помощью к нижегородцам и жителям области в розыске пропавшей Натальи Михайловой.

9 апреля девушка рассталась со своими подругами, с которыми отдыхала в кафе, и ушла в неизвестном направлении. Домой она не вернулась.

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Наталья Петровна Михайлова, 26.10.1996 года рождения, уроженка города Лысково Нижегородской области, проживает с матерью в доме по ул. Ленина г. Лысково, работает продавцом магазина, не замужем, детей не имеет.

Приметы: рост 165−170 см, волосы, глаза и брови черного цвета, пирсинг на губе и в носу.

Была одета: коричневая кожаная куртка и джинсы.

Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 89200694909, либо сообщить в полицию по телефону 02.