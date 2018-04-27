По факту пропажи нижегородки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»
21-летняя Наталья Михайлова пропала 9 апреля и её до сих пор не могут найти.
21-летняя Наталья Михайлова пропала 9 апреля и её до сих пор не могут найти.
Следователи СК обращаются за помощью к нижегородцам и жителям области в розыске пропавшей Натальи Михайловой.
9 апреля девушка рассталась со своими подругами, с которыми отдыхала в кафе, и ушла в неизвестном направлении. Домой она не вернулась.
До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Наталья Петровна Михайлова,
Приметы: рост 165−170 см, волосы, глаза и брови черного цвета, пирсинг на губе и в носу.
Была одета: коричневая кожаная куртка и джинсы.
Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемой, просьба связаться со следователями СК по телефону: 89200694909, либо сообщить в полицию по телефону 02.
По факту пропажи девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.