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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Дети, останки которых нашли в Нижегородской области, были убиты, заявил СК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Уголовное дело по статье «убийство малолетних» возбуждено в Семеновском районе Нижегородской области по факту гибели двух детей, сообщила РИА Новости начальник руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Юлия Склярова.

Источник: РИА Новости

Вечером 26 апреля после тушения пожара в заброшенном здании, расположенном в Семеновском районе Нижегородской области, были обнаружены два погибших ребенка. На место происшествия незамедлительно выехали руководители регионального следственного управления СК России, ГУ МВД по Нижегородской области, опытные следователи-криминалисты и следственно-оперативная группа.

«Пока нельзя сказать, что же там произошло. По останкам детей нельзя определить ни пол, ни личность, ни точный возраст. Понятно лишь, что это маленькие дети. Совершенно точно ясно одно — это криминал, а не детская шалость с огнем. Дети погибли насильственной смертью. Уголовное дело возбуждено по статье 105 часть 2 — убийство малолетних», — заявила Склярова.

Она сообщила, что сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. Отрабатываются все версии. «Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области», — подчеркнула Склярова.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что возгорание было лишь на небольшой пощади, но именно там и обнаружили останки двоих детей.

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