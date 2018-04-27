Мать обвиняемого в могилевском убийстве попросила отложить суд

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Мать обвиняемого в убийстве могилевчанки Светланы Поддубской, дело которой поручил повторно расследовать глава государства, попросила отложить суд
Замена адвоката
Как передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала Верховного суда, более недели назад суд объявил перерыв
«Высокий суд, я прошу отложить суд до выздоровления нашего адвоката. Я готова стать на колени. Адвокат уже выздоравливает и находится реабилитации», — заявила в суде мать обвиняемого Светлана Иванова.
Сам обвиняемый также заявил, что для него важно, чтобы «старый адвокат присутствовал на прениях».
Суд отказал в просьбе матери обвиняемого и продолжил исследование доказательств.
«Я понимаю позицию матери обвиняемого, но считаю, что нет оснований откладывать суд. Если адвокат не может присутствовать более 3 суток, суд принимает меры — дает нового адвоката. Что и было сделано. Никто Авсейкова не отстранял и когда выздоровеет, он может вступить в процесс. Но ваша просьба не может быть удовлетворена», — сказал судья.
Допрос эксперта
В пятницу в суде был допрошен в качестве свидетеля
Также эксперт заявил, что отчетливо помнит, что в коттедже, где произошло убийство, сильно пахло газом.
«Отчетливо помню, что там был запах газа, просто разило им», — сказал он. По словам эксперта, тело убитой женщины находилось на кровати в полулежащем состоянии, на ней было нижнее белье, на теле были обнаружены множественные