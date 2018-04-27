Мать обвиняемого в могилевском убийстве попросила отложить суд

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Мать обвиняемого в убийстве могилевчанки Светланы Поддубской, дело которой поручил повторно расследовать глава государства, попросила отложить суд из-за болезни адвоката. Суд предоставил нового адвоката и продолжил рассмотрение дела.

Замена адвоката

Как передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала Верховного суда, более недели назад суд объявил перерыв из-за внезапной болезни адвоката Сергея Авсейкова. Он защищал обвиняемого Юрия Иванова, который в 2010 году был оправдан Могилевским областным судом по обвинению в убийстве Поддубской.

Читайте также Дело о могилевском убийстве: обвиняемый учился на милиционера

«Высокий суд, я прошу отложить суд до выздоровления нашего адвоката. Я готова стать на колени. Адвокат уже выздоравливает и находится реабилитации», — заявила в суде мать обвиняемого Светлана Иванова.

Сам обвиняемый также заявил, что для него важно, чтобы «старый адвокат присутствовал на прениях».

Суд отказал в просьбе матери обвиняемого и продолжил исследование доказательств.

«Я понимаю позицию матери обвиняемого, но считаю, что нет оснований откладывать суд. Если адвокат не может присутствовать более 3 суток, суд принимает меры — дает нового адвоката. Что и было сделано. Никто Авсейкова не отстранял и когда выздоровеет, он может вступить в процесс. Но ваша просьба не может быть удовлетворена», — сказал судья.

Допрос эксперта

В пятницу в суде был допрошен в качестве свидетеля эксперт-криминалист Леонид Моржело, который 5 февраля в 2009 году осматривал место происшествия — дом и тело убитой. Допрос проводился посредством видеоконференции, эксперт был вызван в Могилевский областной суд. Он был допрошен по ходатайству обвиняемого Иванова. В ходе судебного разбирательства было установлено, что в день осмотра места происшествия данный эксперт не делал заключения о том, когда наступила смерть женщины. На вопрос адвоката, почему он этого не делал, эксперт сказал: «А меня об этом не просил следователь».

Также эксперт заявил, что отчетливо помнит, что в коттедже, где произошло убийство, сильно пахло газом.