Житель Азова задержан за похищение человека
Житель Азова задержан по подозрению в причастности к похищению человека, вымогательству и грабежу, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Житель Азова задержан по подозрению в причастности к похищению человека, вымогательству и грабежу, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, в апреле 2015 года трое азовчан встретились с 37-летним знакомым, с которым у них были неприязненные отношения, напали на него, избили, насильно отвели в один из гаражей, где удерживали, требуя 25 тысяч рублей.
Сообщается, что потерпевшему удалось выбраться из гаража и заявить о совершенном в отношении него преступлении в правоохранительные органы.
Двое подозреваемых в похищении мужчины были задержаны и осуждены, одному удалось скрыться.
Его объявили в федеральный розыск. В апреле 2018 года мужчина был задержан и заключен под стражу.
В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение.