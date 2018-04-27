Житель Азова задержан за похищение человека

По версии следствия, в апреле 2015 года трое азовчан встретились с 37-летним знакомым, с которым у них были неприязненные отношения, напали на него, избили, насильно отвели в один из гаражей, где удерживали, требуя 25 тысяч рублей.

Сообщается, что потерпевшему удалось выбраться из гаража и заявить о совершенном в отношении него преступлении в правоохранительные органы.

Двое подозреваемых в похищении мужчины были задержаны и осуждены, одному удалось скрыться.

Его объявили в федеральный розыск. В апреле 2018 года мужчина был задержан и заключен под стражу.