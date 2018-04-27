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12:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Житель Азова задержан за похищение человека

Житель Азова задержан по подозрению в причастности к похищению человека, вымогательству и грабежу, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в апреле 2015 года трое азовчан встретились с 37-летним знакомым, с которым у них были неприязненные отношения, напали на него, избили, насильно отвели в один из гаражей, где удерживали, требуя 25 тысяч рублей.

Сообщается, что потерпевшему удалось выбраться из гаража и заявить о совершенном в отношении него преступлении в правоохранительные органы.

Двое подозреваемых в похищении мужчины были задержаны и осуждены, одному удалось скрыться.

Его объявили в федеральный розыск. В апреле 2018 года мужчина был задержан и заключен под стражу.

В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение.

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