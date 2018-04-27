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12:18 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани из ГУМа эвакуировали 200 человек из-за случайно нажатой кнопки

В Казани 26 апреля из торгового центра ГУМ на улице Баумана эвакуировали 200 человек из-за случайно нажатой кнопки, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Около 18:45 при разгрузке товара в одном из помещений сотрудники ТЦ случайно задели кнопку пожарной сигнализации.

 — Все посетители были выведены. Спустя несколько часов ТЦ возобновил работу, — сообщили ProKazan.ru.

Напомним, накануне стало известно, что в Татарстане прокуратура потребовала временно закрыть еще 4 центра массового пребывания людей, в том числе один ТЦ в Казани. Там были обнаружены нарушения.

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