В Казани из ГУМа эвакуировали 200 человек из-за случайно нажатой кнопки
В Казани 26 апреля из торгового центра ГУМ на улице Баумана эвакуировали 200 человек
В Казани 26 апреля из торгового центра ГУМ на улице Баумана эвакуировали 200 человек
Около 18:45 при разгрузке товара в одном из помещений сотрудники ТЦ случайно задели кнопку пожарной сигнализации.
— Все посетители были выведены. Спустя несколько часов ТЦ возобновил работу, — сообщили ProKazan.ru.
Напомним, накануне стало известно, что в Татарстане прокуратура потребовала временно закрыть еще 4 центра массового пребывания людей, в том числе один ТЦ в Казани. Там были обнаружены нарушения.