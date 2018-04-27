Должностные лица трех предприятий в Могилевской области обвиняются во взяточничестве

Источник: БЕЛТА

Управление СК по Могилевской области расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, которые обвиняются в получении взяток.

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«Обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 УК) предъявлено заместителю генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина». Деньги мужчине дал директор строительной организации за благоприятное решение вопроса с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление в дальнейшем права производства иных работ на объектах ОАО «Белшина», — сказала Оксана Соленюк.

Во взяточничестве обвиняется и начальник одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». По данным следователей, она неоднократно получала взятки за своевременную оплату по заключенным договорам поставок, а также за дальнейшее эффективное сотрудничество с представителями различных заинтересованных организаций. Следствие установило несколько фактов получения взяток, общая сумма которых составляет более $3 тыс. Женщине предъявлено обвинение в получении взятки повторно — ч.2 ст. 430 УК.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев» получил от представителя одного из предприятий Могилева в качестве взятки Br900, спиртное и продукты. Взятку он принял за перечисление денег в счет погашения образовавшейся у ОАО «Могилевдрев» перед этим предприятием кредиторской задолженности. Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч.1 ст. 430 УК (получение взятки).