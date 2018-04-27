Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Швейцария ответила США на ракетный удар по Сирии
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Муж заменил жену на «беременной» фотосессии и развеселил пользователей Сети
ФСИН заявила об освобождении пяти пожизненно осужденных
Наталья Водянова показала морщины и мешки под глазами
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
ФИФА не хочет давать Марокко ЧМ-2026 в пользу США?
Ани Лорак поделилась снимком в бикини
Наталья Водянова показала морщины и мешки под глазами
Порошенко: Меркель и Макрон "дожали" Путина по Донбассу
В Японии раскрыли план премьера Британии против РФ
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
15Сделать деньги
11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Должностные лица трех предприятий в Могилевской области обвиняются во взяточничестве

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области должностные лица трех предприятий обвиняются во взяточничестве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Источник: БЕЛТА

Управление СК по Могилевской области расследует уголовные дела в отношении должностных лиц, которые обвиняются в получении взяток.

Читайте также
Суд вынес приговор по делу о взятках в ФСЗН и Нацбанке

«Обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 УК) предъявлено заместителю генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина». Деньги мужчине дал директор строительной организации за благоприятное решение вопроса с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление в дальнейшем права производства иных работ на объектах ОАО «Белшина», — сказала Оксана Соленюк.

Во взяточничестве обвиняется и начальник одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». По данным следователей, она неоднократно получала взятки за своевременную оплату по заключенным договорам поставок, а также за дальнейшее эффективное сотрудничество с представителями различных заинтересованных организаций. Следствие установило несколько фактов получения взяток, общая сумма которых составляет более $3 тыс. Женщине предъявлено обвинение в получении взятки повторно — ч.2 ст. 430 УК.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев» получил от представителя одного из предприятий Могилева в качестве взятки Br900, спиртное и продукты. Взятку он принял за перечисление денег в счет погашения образовавшейся у ОАО «Могилевдрев» перед этим предприятием кредиторской задолженности. Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч.1 ст. 430 УК (получение взятки).

Все фигуранты находятся под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности указанных должностных лиц. Проводятся очные ставки, обыски, анализируются документы, касающиеся хозяйственной деятельности.

Все новости региона
 Армен Джигарханян вышел из комы
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
Ким Чен ЫН обещал не будить главу Южной Кореи ракетными залпами
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Зонд «ЭкзоМарс-TGO» получил первые цветные фото Марса
На что будет готова Меркель, чтобы сохранить российский газ
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
8 самых крутых внедорожников Пекина Китайцы любят вездеходы, почти как россияне. Одним нужна крепкая машина для разбитых дорог (таких здесь еще полно), у других есть деньги и желание показать статус огромным автомобилем угрожающего вида
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь