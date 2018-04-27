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12:13 (мск), источник: Комсомольская правда

СК проверяет версию о поджоге после гибели трех человек на пожаре в Челябинской области

Тела двух женщин и мужчины нашли в полыхающем доме.

Три человека погибли на пожаре в селе Новобурино, что в Кунашакском районе. Трагедия произошла 27 апреля рано утром, еще до рассвета. Из полыхающего частного дома огнеборцы вынесли тела мужчины и двух женщин.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Возможно, кто-то уснул с непотушенной сигаретой. Или раскаленный уголь выпал из печки. Тем не менее, историей заинтересовался Следственный комитет. Ведь не исключено, что кто-то мог поджечь дом, в котором находились люди.

— Началась доследственная проверка. После нее станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

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