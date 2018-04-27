СК проверяет версию о поджоге после гибели трех человек на пожаре в Челябинской области
Тела двух женщин и мужчины нашли в полыхающем доме.
Тела двух женщин и мужчины нашли в полыхающем доме.
Три человека погибли на пожаре в селе Новобурино, что в Кунашакском районе. Трагедия произошла 27 апреля рано утром, еще до рассвета. Из полыхающего частного дома огнеборцы вынесли тела мужчины и двух женщин.
По предварительным данным, ЧП случилось
— Началась доследственная проверка. После нее станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.