СК проверяет версию о поджоге после гибели трех человек на пожаре в Челябинской области

Три человека погибли на пожаре в селе Новобурино, что в Кунашакском районе. Трагедия произошла 27 апреля рано утром, еще до рассвета. Из полыхающего частного дома огнеборцы вынесли тела мужчины и двух женщин.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Возможно, кто-то уснул с непотушенной сигаретой. Или раскаленный уголь выпал из печки. Тем не менее, историей заинтересовался Следственный комитет. Ведь не исключено, что кто-то мог поджечь дом, в котором находились люди.