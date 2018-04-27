Ночью спасатели сняли со скал Ай-Петри двоих москвичей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Специалисты службы «Крым-СПАС» сняли с труднодоступной части плато
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Специалисты службы «Крым-СПАС» сняли с труднодоступной части плато
«По прибытии к подножью плато
В чрезвычайном ведомстве напомнили, что перед тем, как отправиться в поход в составе туристической группы, важно зарегистрировать свой маршрут в службе спасения. Об одиночном походе стоит предупредить родственников, а также проверить зарядку на телефоне, взять с собой теплые вещи, запас еды и воды. Все это, по заверению спасателей, поможет спасти жизнь туристу и ускорить поиски, если возникнет необходимость.