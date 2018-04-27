Ночью спасатели сняли со скал Ай-Петри двоих москвичей

«По прибытии к подножью плато Ай-Петри, крымские спасатели с помощью телефонной связи и туристических фонарей, более часа пытались установить визуальный контакт с пострадавшими. После чего спасатели совершили пеший подъем к туристам, жителям Москвы. Посредством альпинистского снаряжения была проведена эвакуация мужчины — 1987 г. р. и девушки — 1995 г. р. со скального участка на пешеходную тропу. Как отмечают сами спасатели, операция проводилась в темное время суток, поэтому точное местонахождение нам помогло определить наличие у туристов светодиодных фонарей», — говорится в сообщении ведомства.