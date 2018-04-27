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12:31 (мск), источник: РИА Крым

Ночью спасатели сняли со скал Ай-Петри двоих москвичей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Специалисты службы «Крым-СПАС» сняли с труднодоступной части плато Ай-Петри двух московских туристов, сбившихся с тропы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По прибытии к подножью плато Ай-Петри, крымские спасатели с помощью телефонной связи и туристических фонарей, более часа пытались установить визуальный контакт с пострадавшими. После чего спасатели совершили пеший подъем к туристам, жителям Москвы. Посредством альпинистского снаряжения была проведена эвакуация мужчины — 1987 г. р. и девушки — 1995 г. р. со скального участка на пешеходную тропу. Как отмечают сами спасатели, операция проводилась в темное время суток, поэтому точное местонахождение нам помогло определить наличие у туристов светодиодных фонарей», — говорится в сообщении ведомства.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что перед тем, как отправиться в поход в составе туристической группы, важно зарегистрировать свой маршрут в службе спасения. Об одиночном походе стоит предупредить родственников, а также проверить зарядку на телефоне, взять с собой теплые вещи, запас еды и воды. Все это, по заверению спасателей, поможет спасти жизнь туристу и ускорить поиски, если возникнет необходимость.

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