ДТП на Куйбышева: троллейбус врезался в столб, в салоне — кровь

Около 11 часов на остановке около Куйбышева, 21 произошло ДТП.

— В салоне троллейбуса кровь. Есть несколько пострадавших — они сейчас в машинах скорой помощи, погибших нет, — передают очевидцы. — Водитель рассказал, что отказало рулевое отправление.