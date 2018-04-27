ДТП на Куйбышева: троллейбус врезался в столб, в салоне — кровь
На остановке, где случилась авария, пять машин скорой помощи.
На остановке, где случилась авария, пять машин скорой помощи.
Около 11 часов на остановке около Куйбышева, 21 произошло ДТП.
— В салоне троллейбуса кровь. Есть несколько пострадавших — они сейчас в машинах скорой помощи, погибших нет, — передают очевидцы. — Водитель рассказал, что отказало рулевое отправление.
По словам очевидцев аварии, 29-й троллейбус, который идет по маршруту «ДС
Около 12 часов на месте ДТП 5 машин скорой помощи.