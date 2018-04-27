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12:13 (мск), источник: Комсомольская правда

ДТП на Куйбышева: троллейбус врезался в столб, в салоне — кровь

На остановке, где случилась авария, пять машин скорой помощи.

Около 11 часов на остановке около Куйбышева, 21 произошло ДТП.

— В салоне троллейбуса кровь. Есть несколько пострадавших — они сейчас в машинах скорой помощи, погибших нет, — передают очевидцы. — Водитель рассказал, что отказало рулевое отправление.

По словам очевидцев аварии, 29-й троллейбус, который идет по маршруту «ДС Калиновского-площадь Мясникова», въехал в столб, лобовое стекло разбито.

Около 12 часов на месте ДТП 5 машин скорой помощи.

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