Альфонс, уговоривший доверчивую пермячку продать почку, попросил у суда снисхождения

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районном суде Перми заканчивается рассмотрение громкого уголовного дела. На скамье подсудимых 43-летний Леонид Чебасов и его бывшая жена Галина. Семейная пара несколько лет тянула деньги из семьи Ксении Б. После того, как Леонид развелся с женой, он продолжил разорять семью доверчивой девушки, которая в общей сложности отдала альфонсу более двух миллионов рублей.

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Однако он на этом не остановился. Когда у девушки кроме долгов не осталось буквально ничего, он обманным путем убедил ее продать … почку. Родители девушки обратились в прокуратуру в сентябре 2017 года, Чебасова арестовали. Сейчас ему грозит три с половиной года тюрьмы, а его бывшей жене — два с половиной года.

На заседание в пятницу, 27 апреля, пришла новая жена Леонида — красавица блондинка. Увидев, как Чебасова заводят в зал суда в наручниках, она прослезилась. Позднее, уже в клетке, подсудимый отвернулся к стенке и быстрым движением руки смахнул скупую мужскую слезу.

— Я полностью признаю вину и раскаиваюсь в том, что сделал, — сказал в своем последнем слове Леонид. — Я прошу у суда о снисхождении, по возможности — не лишайте меня свободы. Буду стараться выплатить потерпевшей ущерб.

На заседание пришли и родители Леонида. В семье, кроме него еще трое детей, Леонид — младший. Мама альфонса уже на пенсии, однако она нашла возможность, чтобы хоть как-то загладить вину сына перед семьей Ксении и выплатила ей 50 тысяч рублей.

— Все дети, как дети, а этот вот… Эх, — горестно разводит руками женщина.

Эти деньги зачлись как частичное погашение убытка.