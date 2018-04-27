За ловлю стерляди омский полицейский лишился погон
Рыбак обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Рыбак обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Следователи регионального СКР собрали достаточно доказательств по уголовному делу в отношении
В прошлом году, в ночь с 24 на 25 июля, сотрудник полиции на лодке «Обь-М» сплавлялся по Иртышу и с помощью запрещенной сети из лески ловил стерлядь. Материальный ущерб государству по вылову 156 стерлядок и другой рыбы составил 91 тысячу 80 рублей.
Как пояснили в СУ СК РФ по Омской области, уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным региональным УФСБ России.
После служебной проверки сотрудника УМВД уволили из органов за проступок, порочащий честь и достоинство мундира.
Предварительное расследование завершено, дело передали в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.