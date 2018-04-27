В Кронштадте обрушился овраг охраняемого ЮНЕСКО дока

Инцидент произошел накануне и стал поводом для беспокойства горожан, поскольку ближайший дом расположен всего в десяти метрах от места обвала. Как отметили в районной администрации, площадь промыва составила порядка тридцати квадратных метров, на месте работают ремонтные бригады коммунальных служб. По счастливой случайности обвал не повлек за собой прорывов труб. Местные власти заверяют, что окрестным домам ничто не угрожает.