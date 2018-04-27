Заказчик убийства и киллер приговорены к длительным срокам заключения в Башкирии

47-летние подсудимые в зависимости от роли каждого признаны виновными в убийстве по найму и его организации (ч.3 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый — владелец строительного бизнеса — организовал убийство своего знакомого, который неоднократно оскорблял его и не вернул долг в размере 100 тыс. рублей.

Исполнителем выступил второй фигурант уголовного дела, ранее судимый за убийство. В феврале 2014 года он пришел к дому жертвы в селе Алексеевка Уфимского района и, когда тот открыл входную дверь, несколько раз выстрелил из травматического пистолета «Оса». От ранений в голову и сердце мужчина скончался.