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12:58 (мск), источник: Интерфакс

Заказчик убийства и киллер приговорены к длительным срокам заключения в Башкирии

Уфа. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Верховный суд Башкирии на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор предпринимателю, «заказавшему» убийство знакомого, и исполнителю преступления, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в пятницу.

47-летние подсудимые в зависимости от роли каждого признаны виновными в убийстве по найму и его организации (ч.3 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорены к 16 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимый — владелец строительного бизнеса — организовал убийство своего знакомого, который неоднократно оскорблял его и не вернул долг в размере 100 тыс. рублей.

Исполнителем выступил второй фигурант уголовного дела, ранее судимый за убийство. В феврале 2014 года он пришел к дому жертвы в селе Алексеевка Уфимского района и, когда тот открыл входную дверь, несколько раз выстрелил из травматического пистолета «Оса». От ранений в голову и сердце мужчина скончался.

В качестве вознаграждения заказчик передал убийце 100 тыс. рублей, отмечено в пресс-релизе.

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