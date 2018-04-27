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13:18 (мск), источник: Кубань 24

Две незадекларированные иконы 17-го века задержали в Новороссийске на таможне

Сотрудники новороссийской таможни предотвратили контрабанду культурных ценностей.

В декабре 2017 года 64-летний житель Барнаула Алтайского края в связи с выездом в Болгарию подал на Барнаульский таможенный пост пассажирскую таможенную декларацию на личные вещи, перемещаемые в контейнере. Контейнер прибыл на таможню в Новороссийск для дальнейшей отправки за границу. Сотрудники ведомства обнаружили в контейнере две незадекларированные иконы конца 17-го — первой половины 19-го века оценочной стоимостью 105 тыс. рублей. Экспертиза показала, что они относятся к категории культурных ценностей и для их вывоза за пределы РФ требуются разрешительные документы.

По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Максимальное наказание за это преступление — семь лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. Новороссийская транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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