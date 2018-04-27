В Волгограде мотоциклист выжил после столкновения с двумя автомобилями

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 20:05. По предварительной информации, напротив дома № 65Б по проспекту Ленина столкнулись автомобили Opel Astra и мотоцикл BMW. И машина, и мотоцикл ехали в сторону центра города. От удара мотоцикл отбросило на едущий навстречу Nissan. В результате аварии 33-летний мотоциклист с различными травмами доставлен в больницу. Добавим, что по словам очевидцев, у байкера сломана ключица, ему предстоит серьезное лечение.