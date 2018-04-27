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17:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде мотоциклист выжил после столкновения с двумя автомобилями

Полиция Волгограда рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста, зарегистрированного вечером четверга, 26 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 20:05. По предварительной информации, напротив дома № 65Б по проспекту Ленина столкнулись автомобили Opel Astra и мотоцикл BMW. И машина, и мотоцикл ехали в сторону центра города. От удара мотоцикл отбросило на едущий навстречу Nissan. В результате аварии 33-летний мотоциклист с различными травмами доставлен в больницу. Добавим, что по словам очевидцев, у байкера сломана ключица, ему предстоит серьезное лечение.

Отметим, всего за сутки в Волгоградской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.

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