Белорус погиб в парке развлечений в США, сорвавшись с аттракциона
Мужчину попросили проверить исправность механизма, хоть это и не было его работой.
Мужчину попросили проверить исправность механизма, хоть это и не было его работой.
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Белорус погиб в американском штате Алабама, сорвавшись с девятиметровой высоты на аттракционе «Огненное колесо», передают местные СМИ.
Трагедия произошла накануне вечером на ярмарке в городе Александр. Оператор аттракциона попросил мужчину забраться наверх и проверить исправность небольшого колесика. Когда он находился на высоте в почти девять метров, подошел сотрудник, который обычно занимается проверкой аттракционов, и потребовал спускаться вниз. Мужчина поскользнулся и упал. Проверять аттракцион он взялся без страховки.
Белоруса отправили в больницу, но спасти его не удалось. Во время инцидента аттракционы были закрыты для посещения.
Мужчина работал в сфере развлечений в США уже 20 лет, он владел аттракционом по соседству с тем, который стал для него фатальным. Его коллеги предполагают, что семьи в США у белоруса не было, так как он постоянно переезжал