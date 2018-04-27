Белорус погиб в парке развлечений в США, сорвавшись с аттракциона

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Белорус погиб в американском штате Алабама, сорвавшись с девятиметровой высоты на аттракционе «Огненное колесо», передают местные СМИ.

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Трагедия произошла накануне вечером на ярмарке в городе Александр. Оператор аттракциона попросил мужчину забраться наверх и проверить исправность небольшого колесика. Когда он находился на высоте в почти девять метров, подошел сотрудник, который обычно занимается проверкой аттракционов, и потребовал спускаться вниз. Мужчина поскользнулся и упал. Проверять аттракцион он взялся без страховки.

Белоруса отправили в больницу, но спасти его не удалось. Во время инцидента аттракционы были закрыты для посещения.