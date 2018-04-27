Иркутянин через суд добился выплаты страховки после ДТП

Суд у страховой компании выиграл житель Иркутска. Иск он подал из-за того, что оказался не согласен с суммой компенсации после ДТП, которая ему предлагалась.

Сама авария произошла в 2017 году. Виновником был признан второй участник ДТП. Мужчина собрал все документы и пошел за выплатами по полису ОСАГО. Однако, по его мнению, страховая компания занизила сумму компенсации. Клиенту фирмы даже пришлось проводить экспертизу стоимости ремонта, которая подтвердила, что нужно больше денег в два раза.

— В рамках рассмотрения дела в целью установления стоимости восстановительного ремонта автомобиля была проведена судебная товароведческая экспертиза, которая подтвердила доводы истца о значительном занижении страховой компанией размера страховой выплаты, — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Иркутска.