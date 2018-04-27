Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Замена доллару: планы РФ и Китая ставят США в неудобное положение
Что будет, если «закончились права»
Сергей Сафронов станет отцом в третий раз
Названо имя новорожденного сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Зара спела с Жераром Депардье песню Владимира Высоцкого
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Зара спела с Жераром Депардье песню Владимира Высоцкого
Принц Гарри выбрал шафера на свадьбу
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
13:23 (мск), источник: УралПолит.ру

​Судимый убил свою бывшую жену на Урале и сам на себя заявил

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве.

Утром 26 апреля 2018 года у одного из домов на улице Машинная в Екатеринбурге нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа из следователей СК, сотрудников уголовного розыска полиции и эксперта.

Правоохранители выяснили, что убитая жила в доме, у которого и нашли труп. Также разыскали очевидца. Тот сказал, что был на улице около 9 часов, услышал женские крики о помощи и увидел видел, как мужчина бьет женщину, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Очевидец окрикнул данного мужчину, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время женщина упала на землю и больше не поднималась», — говорится в сообщении.

Следователь завел уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». При первых шагах расследования поступила информация, что в отдел полиции № 7 Екатеринбурга обратился мужчина 1972 года рождения, который сообщил, что только что он убил свою бывшую жену.

Как оказалось, именно он, ранее не раз судимый, и расправился с женщиной, чье тело было обнаружено у дома на Машинной.

«После того, как мужчину задержали, его допросил следователь СКР. При допросе гражданин пояснил, что потерпевшая являлась его бывшей женой и что он убил ее из личной неприязни», — информирует ведомство.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении ему обвинения в убийстве, заключили в СУ СК.

Все новости региона
Омич отвоевал у бомжей свой дом и нашел в огороде мумию с плюшевой игрушкой
Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
Каждый десятый врач может оказаться под уголовным преследованием
Россияне получат единый идентификатор в 2019 году
Россия впервые показала ударные беспилотники «Корсар»
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
США составили список «друзей» и «врагов» в Генассамблее ООН
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Владельцы рассказали, ржавеет ли Lada Vesta Портал Lada Online провёл опрос, довольны ли владельцы «Вест» антикоррозионной защитой своих автомобилей
Hi-Tech
В МЧС предупредили об опасности взлома хакерами подушек безопасности Подушки безопасности и управление автомобилями могут быть отключены хакерами.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь