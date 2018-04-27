​Судимый убил свою бывшую жену на Урале и сам на себя заявил

Утром 26 апреля 2018 года у одного из домов на улице Машинная в Екатеринбурге нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа из следователей СК, сотрудников уголовного розыска полиции и эксперта.

Правоохранители выяснили, что убитая жила в доме, у которого и нашли труп. Также разыскали очевидца. Тот сказал, что был на улице около 9 часов, услышал женские крики о помощи и увидел видел, как мужчина бьет женщину, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Очевидец окрикнул данного мужчину, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время женщина упала на землю и больше не поднималась», — говорится в сообщении.

Следователь завел уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». При первых шагах расследования поступила информация, что в отдел полиции № 7 Екатеринбурга обратился мужчина 1972 года рождения, который сообщил, что только что он убил свою бывшую жену.

Как оказалось, именно он, ранее не раз судимый, и расправился с женщиной, чье тело было обнаружено у дома на Машинной.

«После того, как мужчину задержали, его допросил следователь СКР. При допросе гражданин пояснил, что потерпевшая являлась его бывшей женой и что он убил ее из личной неприязни», — информирует ведомство.