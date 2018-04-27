Петербургская гадалка «сняла порчу» с девочки почти за полмиллиона рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Полиция Петербурга ищет женщину, получившую от 14-летней девочки драгоценности на сумму более 400 тысяч рублей под предлогом снятия порчи с ребенка и его родителей, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет ведомство, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что накануне на Прибрежной улице 14-летняя школьница якобы для снятия порчи с нее и ее родителей передала неизвестной женщине две цепочки, обручальное кольцо, кулон, кольцо с фианитом, крест и кольцо-перстень на сумму 420 тысяч рублей.