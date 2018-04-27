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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Петербургская гадалка «сняла порчу» с девочки почти за полмиллиона рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Полиция Петербурга ищет женщину, получившую от 14-летней девочки драгоценности на сумму более 400 тысяч рублей под предлогом снятия порчи с ребенка и его родителей, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет ведомство, в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что накануне на Прибрежной улице 14-летняя школьница якобы для снятия порчи с нее и ее родителей передала неизвестной женщине две цепочки, обручальное кольцо, кулон, кольцо с фианитом, крест и кольцо-перстень на сумму 420 тысяч рублей.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленницы», — говорится в сообщении.

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