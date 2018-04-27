В чемодане пассажира поезда Калининград — Москва обнаружили почти три тысячи украшений из янтаря

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При проверке в чемодане и сумке гражданина РФ нашли 2994 изделия.

Вес всех кулонов, браслетов, бус, колье, чёток и брошей составил более 26 килограммов. Такой товар, перемещаемый физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС, нельзя отнести к товарам для личного пользования, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областной таможни.