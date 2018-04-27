В 18-этажном ЖК Астаны загорелась шахта лифта

«В моем доме ЖК Магистральный сегодня горела шахта лифта. Обошлось без жертв. Хорошо, что пожарная часть по соседству, быстро приехали, потушили пожар. В доме не сработала сигнализация, ее отключили из-за детей, балуются. Хорошо, что есть чат дома, все быстро узнали о пожаре. Так и живем..», — сообщил очевидец.