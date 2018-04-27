В 18-этажном ЖК Астаны загорелась шахта лифта
В Астане в ЖК Магистральный горела шахта лифта — очевидцы сообщают, что
В Астане в ЖК Магистральный горела шахта лифта — очевидцы сообщают, что
«В моем доме ЖК Магистральный сегодня горела шахта лифта. Обошлось без жертв. Хорошо, что пожарная часть по соседству, быстро приехали, потушили пожар. В доме не сработала сигнализация, ее отключили
Информацию подтвердили в
«26 апреля в 16:07 на улице Момышулы в 18-этажном жилом доме в лифтовой шахте произошло горение мусора на площади 8 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 16:15. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается».