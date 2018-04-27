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13:15 (мск), источник: Nur.kz

В 18-этажном ЖК Астаны загорелась шахта лифта

В Астане в ЖК Магистральный горела шахта лифта — очевидцы сообщают, что из-за отключенной пожарной сигнализации жильцы узнали о пожаре через интернет, пишет NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«В моем доме ЖК Магистральный сегодня горела шахта лифта. Обошлось без жертв. Хорошо, что пожарная часть по соседству, быстро приехали, потушили пожар. В доме не сработала сигнализация, ее отключили из-за детей, балуются. Хорошо, что есть чат дома, все быстро узнали о пожаре. Так и живем..», — сообщил очевидец.

Информацию подтвердили в пресс-службе Комитета по ЧС Астаны:

«26 апреля в 16:07 на улице Момышулы в 18-этажном жилом доме в лифтовой шахте произошло горение мусора на площади 8 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 16:15. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается».

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