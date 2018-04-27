​В Сочи на пешеходном переходе водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся

Источник: Югополис

По предварительным данным, в Центральном районе Сочи на улице Чебрикова, 7д, водитель автомобиля сбил на обозначенном пешеходном переходе 14-летнюю девочку и, не оказав помощь пострадавшей, скрылся с места ДТП.

В результате аварии школьница получила травму ноги, ей назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку, разыскивается водитель: его личность и данные автомобиля еще не установлены.