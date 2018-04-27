В Сочи на пешеходном переходе водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВД по Сочи около семи вечера 26 апреля.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВД по Сочи около семи вечера 26 апреля.
По предварительным данным, в Центральном районе Сочи на улице Чебрикова, 7д, водитель автомобиля сбил на обозначенном пешеходном переходе 14-летнюю девочку и, не оказав помощь пострадавшей, скрылся с места ДТП.
В результате аварии школьница получила травму ноги, ей назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции проводят проверку, разыскивается водитель: его личность и данные автомобиля еще не установлены.
Полиция Сочи обращается ко всем, кому