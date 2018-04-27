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15:19 (мск), источник: Югополис

​В Сочи на пешеходном переходе водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть УВД по Сочи около семи вечера 26 апреля.

Источник: Югополис

По предварительным данным, в Центральном районе Сочи на улице Чебрикова, 7д, водитель автомобиля сбил на обозначенном пешеходном переходе 14-летнюю девочку и, не оказав помощь пострадавшей, скрылся с места ДТП.

В результате аварии школьница получила травму ноги, ей назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку, разыскивается водитель: его личность и данные автомобиля еще не установлены.

Полиция Сочи обращается ко всем, кому что-либо известно о происшествии, личности водителя и его местонахождении, сообщить по телефонам 8 (862) 268−00−03 или 102, — сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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