Поддельную брендовую одежду выявили в ТЦ в Нижнем Новгороде
В общей сложности выявлено около 120 единиц контрафактного товара.
В общей сложности выявлено около 120 единиц контрафактного товара.
Нижегородская таможня выявила в одном из торговых центров Нижнего Новгорода контрафактные товары под марками известных брендов. Об это сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
Согласно информации, в магазине одежды реализовывался товар, на который были нанесены бренды Adidas и Н&M. В общей сложности выявлено 117 единиц контрафактного товара на сумму более 66 тысяч рублей.
В настоящее время все изделия отправлены на экспертизу. Материалы дела будут переданы правоохранительным органам и в региональное управление Роспотребнадзора для дальнейшего решения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.