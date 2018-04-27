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14:06 (мск), источник: Newsroom24.ru

Поддельную брендовую одежду выявили в ТЦ в Нижнем Новгороде

В общей сложности выявлено около 120 единиц контрафактного товара.

Нижегородская таможня выявила в одном из торговых центров Нижнего Новгорода контрафактные товары под марками известных брендов. Об это сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, в магазине одежды реализовывался товар, на который были нанесены бренды Adidas и Н&M. В общей сложности выявлено 117 единиц контрафактного товара на сумму более 66 тысяч рублей.

В настоящее время все изделия отправлены на экспертизу. Материалы дела будут переданы правоохранительным органам и в региональное управление Роспотребнадзора для дальнейшего решения вопроса о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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