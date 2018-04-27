Поддельную брендовую одежду выявили в ТЦ в Нижнем Новгороде

Нижегородская таможня выявила в одном из торговых центров Нижнего Новгорода контрафактные товары под марками известных брендов. Об это сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Согласно информации, в магазине одежды реализовывался товар, на который были нанесены бренды Adidas и Н&M. В общей сложности выявлено 117 единиц контрафактного товара на сумму более 66 тысяч рублей.