Иркутский суд вынес приговор зарезавшему курсанта МВД гражданину Таджикистана

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, инцидент произошел в июне 2016 года. Обвиняемый вместе со своим подельником решили взыскать с курсанта вымышленный долг. Они позвали свою будущую жертву на встречу в район остановки общественного транспорта «6 поселок ГЭС», где начали требовать с него деньги, угрожая ножами. Курсант начал сопротивляться.