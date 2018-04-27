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15:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутский суд вынес приговор зарезавшему курсанта МВД гражданину Таджикистана

Сообщник убийцы объявлен в международный розыск.

Иркутский областной суд вынес приговор 23-летнему гражданину Республики Таджикистан, признанному виновным в убийстве курсанта института МВД.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, инцидент произошел в июне 2016 года. Обвиняемый вместе со своим подельником решили взыскать с курсанта вымышленный долг. Они позвали свою будущую жертву на встречу в район остановки общественного транспорта «6 поселок ГЭС», где начали требовать с него деньги, угрожая ножами. Курсант начал сопротивляться.

— В результате потерпевшему были нанесены 14 ножевых ранений, от которых он скончался, — констатировали в прокуратуре.

Виновного в убийстве гражданина Таджикистана приговорили к 14 годам колонии строгого режима, дело его подельника-земляка выделено в особое производство, поскольку он объявлен в международный розыск.

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