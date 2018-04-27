Иркутский суд вынес приговор зарезавшему курсанта МВД гражданину Таджикистана
Сообщник убийцы объявлен в международный розыск.
Сообщник убийцы объявлен в международный розыск.
Иркутский областной суд вынес приговор 23-летнему гражданину Республики Таджикистан, признанному виновным в убийстве курсанта института МВД.
Как сообщили в
— В результате потерпевшему были нанесены 14 ножевых ранений, от которых он скончался, — констатировали в прокуратуре.
Виновного в убийстве гражданина Таджикистана приговорили к 14 годам колонии строгого режима, дело его