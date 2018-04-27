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14:22 (мск), источник: VN.ru

Стена дома обрушилась в Бердске из-за подтопления

Вчера, 26 апреля, семья Крюковых неожиданно оказалась на улице: прямо на глазах у перепуганной хозяйки стена дома № 32 по улице Октябрьской просто-напросто вывалилась.

«Я только уехал на работу, она звонит мне и говорит: “Все, стены у нас больше нет”. Хорошо, что мы все уже проснулись, утром это произошло», — рассказал VN.ru хозяин дома Андрей Крюков, который живет в нем 42 года. Супруга Нина переночевала у родственников, а Андрей не спит вторые сутки — всю ночь провел на руинах своего прежнего жилища.

— Звонили в администрацию, в ГО и ЧС. Приехали, пофотографировали, сказали, что это не ЧС, — продолжает домовладелец. — Правда, нам предоставили квартиру в маневренном фонде, на полгода. Но дело в том, что проблема не в доме — она глубоко под землей. А на этой улице половина домов шлакоблочных, и любой из них может стать следующим «кандидатом».

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Беды жителей улицы Октябрьская и еще 13 других улиц Бердска начались 15 лет назад, когда из-за активной застройки многоэтажными строениями был изменен ход грунтовых вод. С каждым годом ситуация усугубляется: вода не уходит из подвалов, в огородах растет камыш и квакают лягушки. А сейчас начали рушиться дома. Теперь 50 гектаров территории города оказались в зоне интенсивного подтопления грунтовыми водами.

Соседи Крюковых говорят, что все они находятся в такой же ситуации. Узнав о том, что к Крюковым приехал корреспондент VN.ru, все обитатели улицы из числа тех, кто в дневное время был дома, вышли на спонтанное собрание. Делились бедами, показывали воду, которая не уходит с огородов.

Прошлой зимой в этот двор загнали ямобур: производили замеры, набурили десять дыр через каждый метр. Вот только техника эта на том же огороде и застряла — еще месяц не могли его отсюда вытащить.

Говорят о том, что на протяжении 15 лет городские власти советуют им решать свои проблемы самостоятельно и за свой счет: мол, это ваши дома.

— В наших домах даже крысы и мыши не живут: эвакуировались отсюда, как с тонущего корабля, — горько шутят люди. — А мы просто хотим жить по-человечески.

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—У меня семеро детей, я писала письма в администрацию с просьбой помочь нам, как многодетной семье. Все наши деньги утекают в глину. Мы боимся ночевать в этих домах. Я лежу в постели и с ужасом думаю, кого из своих детей я буду хватать первым, когда дом начнет рушиться. В администрации нам говорят, мол, продавайте дом. Только кто ж его купит?! Все ведь знают, что здесь земля из-под ног уходит, — говорит Елена Гудочкина. И добавляет, что в настоящее время жители улиц, расположенных на подтопляемой территории, готовят коллективное обращение в прокуратуру.

На этой неделе в Бердск уже приехали представители фирмы из Белгорода, которые будут проводить работы по водопонижению. Начальник отдела капитального строительства Алексей Егошин еще в понедельник сообщил на аппаратном совещании при главе города, что к концу этой недели ожидается прибытие груза с кольцами для строительства бетонных колодцев. Кроме того, в Бердск должны доставить буровую установку. Руководитель УКС обещал начать работы уже в эту пятницу.

Работы по понижению грунтовых вод обойдутся городу в сумму, превышающую 100 млн рублей. В Бердске планируется построить несколько дренажных колодцев. Вот только дома на подтопленных улицах не дождались начала работ и начали рушиться. А жители окрестных домов только сочувствуют Крюковым и гадают: кто следующий?

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