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17:23 (мск), источник: Новый Калининград

В угрозыске рассказали о самых популярных способах квартирных краж в Калининграде

В Калининградской области у квартирных воров есть три самых популярных способа проникновения в чужое жилище. Об этом в пятницу, 27 апреля, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заместитель начальника Управления уголовного розыска регионального УМВД Роман Букреев.

Источник: Новый Калининград

«В настоящее время наиболее популярен способ подбора ключа, кражи путем проникновения в помещение после взлома стеклопакета окна, а также более простой способ и менее квалифицированный — проникновение в жилище через незакрытую дверь в вечернее или ночное время. Дергают ручки дверей. Какая дверь открывается — там быстро берут первую попавшуюся вещь, чаще всего это сумка, которую оставляют в прихожей», — поведал Букреев.

Полицейский добавил, что кражи, если не считать попадание через незапертую дверь, совершаются чаще всего в утреннее и дневное время, когда хозяева квартиры на работе.

По словам Букреева, число квартирных краж в регионе стабильно снижается каждый год последние пять лет. По словам полицейского, в 2017 году на территории Калининградской области было совершено порядка 590 краж из квартир, 247 из которых раскрыто.

«Если сравнить с 2005 годом, то тогда совершалось 2900 квартирных краж в год, 2012 году — 861 кража. Небольшой рост был в 2013 году — 1150 краж, но в с 2014 года снижение продолжалось и 2015 году было 643 кражи. В первом квартале 2018 года снижение произошло на 7,5%, то есть порядка минус 10 квартирных краж», — заключил Букреев.

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