В угрозыске рассказали о самых популярных способах квартирных краж в Калининграде

Источник: Новый Калининград

«В настоящее время наиболее популярен способ подбора ключа, кражи путем проникновения в помещение после взлома стеклопакета окна, а также более простой способ и менее квалифицированный — проникновение в жилище через незакрытую дверь в вечернее или ночное время. Дергают ручки дверей. Какая дверь открывается — там быстро берут первую попавшуюся вещь, чаще всего это сумка, которую оставляют в прихожей», — поведал Букреев.

Полицейский добавил, что кражи, если не считать попадание через незапертую дверь, совершаются чаще всего в утреннее и дневное время, когда хозяева квартиры на работе.

По словам Букреева, число квартирных краж в регионе стабильно снижается каждый год последние пять лет. По словам полицейского, в 2017 году на территории Калининградской области было совершено порядка 590 краж из квартир, 247 из которых раскрыто.