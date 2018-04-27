Сотрудники ФСБ задержали члена наркокартеля, которого крышевали силовики

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об ОПС «Общак». Наркотики на территорию региона ввозили из Пензенской области.

Оперативники выяснили, что 26 апреля член ОПС приобрел в Пензе почти 4 кг героина, который должен был привезти в Самарскую область.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области организовали засаду на КПП «Рубеж» в Тольятти, где остановили Mitsubishi Lanser X, внутри которого нашли восемь пакетов с наркотиком.

Оказалось, что за рулем был таксист. Силовики предполагают, что он не знал о перевозке наркотиков, которые принадлежали пассажиру. Последний при задержании полностью признал вину.

Мужчина уже имеет судимости за растрату, воровство и участие в незаконном обороте наркотиков. Согласно оперативным данным, он является действующим членом ОПС и отвечает там именно за транспортировку запрещенных грузов и организацию перебросов наркотиков в колонии Самарской области.