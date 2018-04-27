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14:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В кабинет главного полицейского Сысерти вновь нагрянули с обысками

По делу о взяточничестве.

Источник: УралИнформБюро

27 апреля в ОМВД Сысерти прошли очередные обыски. В кабинеты начальника отдела полиции Евгения Узянова и двоих его заместителей нагрянули сотрудники регионального СУ СКР, УФСБ и службы собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках возбужденного региональным следственным комитетом бесфигурантного уголовного дела. Должностные лица органов внутренних дел не задерживались», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского полицейского главка.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга уточнил, что дело было возбуждено по двум статьям — «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

«Уголовное дело расследуется по сообщению о том, что в период 2016—2017 годов ряд должностных лиц МО МВД РФ “Сысертский” при посредничестве гражданского лица получили несколько взяток за общее покровительство деятельности по регистрации мигрантов на территории Сысертского городского округа», — рассказал Шульга, добавив, что обыски также проводились по месту жительства гражданского лица.

Следует напомнить, что ранее в ОМВД Сысерти уже проводились обыски. Силовики нагрянули в кабинет Узянова 28 февраля.

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