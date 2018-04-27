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14:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

За помощь в поимке серийного убийцы пожилых женщин обещают 3 млн рублей

Мужчина, который орудовал на территории нескольких регионов, в том числе в Прикамье, подозревается в убийстве более 30 бабушек.

СКР продолжает поиски серийного маньяка, который подозревается в убийстве более 30 пожилых женщин на территории регионов Поволжья и Урала. За помощь в его поимке обещают награду в три миллиона рублей.

Как сообщает СКР по Свердловской области, свои преступления мужчина совершал в 2011—2012 годов. Во всех случаях его жертвами были одиноко проживающие в «хрущёвках» женщины в возрасте 75−90 лет. Преступник представлялся сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил жертв удавкой, например, поясом от халата потерпевшей.

Известно, что первые убийства подозреваемый совершил весной 2011 года в Казани и других городах Татарстана. После чего совершал вылазки в соседние регионы: в частности, маньяк орудовал в таких городах, как Саратов, Ижевск, Волжск, Ульяновск, Чебоксары, Иваново, Екатеринбург и Челябинск. В Перми его жертвами весной 2012 года стали две пожилые женщины в Мотовилихе и Индустриальном районе. Считается, что последние преступления маньяк совершил осенью 2012 года в Уфе. Как правило, после совершения убийств он похищал деньги у жертв.

«Но похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника не было приоритетным», — отмечают следователи.

До сих пор найти подозреваемого и раскрыть страшные убийства не удалось.

Эксперты выделяют такие психолого-криминалистические качества предполагаемого серийного убийцы:

мужчина в возрасте от 20−35 лет;средний рост — около 175 см, худощавое телосложение, при этом физически развит, имеет сильно выраженную восточную внешность;городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;невысокий социальный статус и уровень материального благополучия, образование — среднее;имеет криминальный опыт.

Также в распоряжении следователей имеется фоторобот и видеозапись с камеры наблюдения в одном из домов, на которую попал подозреваемый.

За помощь в поимке преступника обещана награда в три миллиона рублей.

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