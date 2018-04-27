40 тонн нелегального спирта задержали на Кубани

Беспрепятственную поездку без проверок на постах ГИБДД им обеспечивал инспектор ДПС из Ставропольского края. Любители легкой наживы продали спирт предпринимателю из поселка Индустриальный, но были задержаны сотрудниками ФСБ во время сделки. Общая выгода, ожидаемая от «алкогольного дела», — три миллиона рублей.

— Кроме этого, были обнаружены и изъяты катушки с поддельными акцизными и специальными марками. В этой связи в отношении фигурантов также возбуждено уголовное дело о сбыте поддельных акцизных марок. В настоящее время все фигуранты дела задержаны и арестованы судом, — сообщила Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ведется следствие. Изъятый спирт отправлен на экспертизу, чтобы оценить его качество. Если выяснится, что алкоголь не соответствовал нормам, мужчинам грозит еще одна статья.