На парковке у тольяттинского банка у мужчины отобрали крупную сумму денег
На парковке у здания банка «Российский капитал» на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти 26 апреля ограбили мужчину.
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На парковке у здания банка «Российский капитал» на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти 26 апреля ограбили мужчину.
По данным источника в правоохранительных органах, двое неизвестных в масках отобрали у жертвы борсетку с 150 тыс. руб. и $2300. Преступники скрылись на Lada Priora без номеров.
Уголовное дело возбудили по статье «Грабеж». Полиция пытается установить личности преступников.