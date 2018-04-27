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14:21 (мск), источник: Volga News

На парковке у тольяттинского банка у мужчины отобрали крупную сумму денег

На парковке у здания банка «Российский капитал» на ул. Юбилейной в Автозаводском районе Тольятти 26 апреля ограбили мужчину.

По данным источника в правоохранительных органах, двое неизвестных в масках отобрали у жертвы борсетку с 150 тыс. руб. и $2300. Преступники скрылись на Lada Priora без номеров.

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