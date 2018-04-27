У заболевших воспитанников интерната в Екатеринбурге выявлен норовирус — Роспотребнадзор
Екатеринбург. 27 апреля.
Екатеринбург. 27 апреля.
Установлено, что 19 и 20 апреля 13 школьников обратились к медикам с симптомами отравления, они были госпитализированы. На 27 апреля новых случаев заболевания не зарегистрировано, все дети выписаны.
«Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стал норовирус», — говорится в сообщении.
Отмечается, что носитель норовирусной инфекции был среди персонала пищеблока интерната.
Специалисты выявили многочисленные нарушения противоэпидемического режима, составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения
Приказом директора
В образовательном учреждении проведена дезинфекция. За контактными детьми наблюдают медики по месту жительства.
Как сообщалось, 18 по 20 апреля к медикам обратились 16 воспитанников
Прокуратура и СКР проводят проверку.