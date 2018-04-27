В Кудымкаре чиновник обвиняется в халатности

В 2016 году по муниципальному контракту подрядчик ремонтировало дороги. Заказчиком был отдел капитального строительства Кудымкара. Сумма проведенных работ превысила восемь миллионов рублей. Общая площадь составила 32 тысячи квадратных метров. При этом чиновник подписал акт о приемке выполненных работ.

Позднее выяснилось, что начальник не проверил выполненные работы. Так как дорожная сеть площадью 5,7 тысяч квадратных метров на сумму около 1,7 млн рублей не была отремонтирована.