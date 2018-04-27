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14:47 (мск), источник: Новости Перми

В Кудымкаре чиновник обвиняется в халатности

Начальник МКУ «Отдел капитального строительства города Кудымкара» обвиняется в халатности. Из-за того, что он не до конца проверил состояние ремонта дороги, бюджет лишился 1,7 млн рублей.

В 2016 году по муниципальному контракту подрядчик ремонтировало дороги. Заказчиком был отдел капитального строительства Кудымкара. Сумма проведенных работ превысила восемь миллионов рублей. Общая площадь составила 32 тысячи квадратных метров. При этом чиновник подписал акт о приемке выполненных работ.

Позднее выяснилось, что начальник не проверил выполненные работы. Так как дорожная сеть площадью 5,7 тысяч квадратных метров на сумму около 1,7 млн рублей не была отремонтирована.

По факту халатности чиновника было возбуждено уголовное дело. Сейчас о, но направлено в суд.

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