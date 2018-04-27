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14:32 (мск), источник: Sputnik

В ростовском аэропорту у узбеков изъяли 10 килограммов продуктов

Летом ростовские таможенники также задержали гражданина Узбекистана, который пытался пронести через границу семь килограммов насвая.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В аэропорту Ростова-на-Дону инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ручной клади пассажиров из Узбекистана и Таджикистана десять килограммов животноводческой продукции без сопроводительных документов.

Иностранцы везли с собой сливочное масло, домашний творог, жареную говядину и бараний курдюк.

Как сообщает пресс-служба местного Управления Россельхознадзора, инспекторам пришлось уничтожить задержанную продукцию.

Напомним, летом ростовские таможенники задержали гражданина Узбекистана, который пытался пронести через границу семь килограммов насвая. Табак мужчина спрятал среди одежды в спортивной сумке.

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