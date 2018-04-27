В ростовском аэропорту у узбеков изъяли 10 килограммов продуктов
Летом ростовские таможенники также задержали гражданина Узбекистана, который пытался пронести через границу семь килограммов насвая.
Летом ростовские таможенники также задержали гражданина Узбекистана, который пытался пронести через границу семь килограммов насвая.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В аэропорту
Иностранцы везли с собой сливочное масло, домашний творог, жареную говядину и бараний курдюк.
Как сообщает
Напомним, летом ростовские таможенники задержали гражданина Узбекистана, который пытался пронести через границу семь килограммов насвая. Табак мужчина спрятал среди одежды в спортивной сумке.