Иркутянка подделала документы, чтобы получить в наследство квартиру
Женщина предоставила документы в Росреестр.
Женщина предоставила документы в Росреестр.
Иркутянка сдала в Росреестр документы на государственную регистрацию права собственности на квартиру. Из документов она предоставила свидетельство о праве на наследство по закону. Сотрудники Росреестра отправили, в свою очередь, запрос нотариусу, чтобы подтвердить подлинность документов. Однако выяснилось, что нотариус никакого свидетельства иркутянке не выдавал.
— В прокуратуру обратился руководитель Росреестра, — сообщили в ведомстве. — Мы начали проверку. Опросили иркутянку. Она подтвердила факт предоставления поддельного свидетельства о праве на наследство по закону.
Что касается квартиры, то она расположена в жилом доме по улице Советской. Ее стоимость оценена в 2,3 миллиона рублей. Таким образом, в результате мошенничества муниципальному образованию мог быть причинен ущерб в особо крупном размере. Материалы направлены следствию. Иркутянке грозит возбуждение уголовного дела по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».