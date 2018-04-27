Иркутянка подделала документы, чтобы получить в наследство квартиру

Иркутянка сдала в Росреестр документы на государственную регистрацию права собственности на квартиру. Из документов она предоставила свидетельство о праве на наследство по закону. Сотрудники Росреестра отправили, в свою очередь, запрос нотариусу, чтобы подтвердить подлинность документов. Однако выяснилось, что нотариус никакого свидетельства иркутянке не выдавал.

— В прокуратуру обратился руководитель Росреестра, — сообщили в ведомстве. — Мы начали проверку. Опросили иркутянку. Она подтвердила факт предоставления поддельного свидетельства о праве на наследство по закону.