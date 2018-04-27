Двое жителей Башкирии забрали 8500 рублей, забытые девушкой в банкомате

«Девушка сняла деньги в банкомате в отделении банка на улице Худайбердина в Стерлитамаке, — рассказала корреспондент по связям со СМИ Управления МВД России по Стерлитамаку Айгуль Нагаева. — Она так спешила, что забыла забрать снятую сумму — 8500 рублей. Когда она вышла, в помещение вошли двое приятелей и, увидев деньги, решили их присвоить. Когда девушка опомнилась и вернулась, денег уже не было. Она обратилась в полицию. Оперативники уголовного розыска просмотрели записи с видеокамер и задержали подозреваемых. Они признались и вернули всю сумму».