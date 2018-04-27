В Невском районе полыхает автосервис

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в два часа дня дым валит от домов на Хрустальной улице рядом с пересечением с Бехтерева. В МЧС уточнили, что горит помещение в здании № 31. По предварительной информации, там может быть расположен автосервис. О возгорании фирмы по ремонту автомобилей сообщают также местные жители.