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14:45 (мск), источник: Фонтанка

В Невском районе полыхает автосервис

Пожар по повышенному номеру тушат в промзоне на юго-востоке Петербурга 27 апреля. Клубы черного дыма наблюдают из разных районов города.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в два часа дня дым валит от домов на Хрустальной улице рядом с пересечением с Бехтерева. В МЧС уточнили, что горит помещение в здании № 31. По предварительной информации, там может быть расположен автосервис. О возгорании фирмы по ремонту автомобилей сообщают также местные жители.

Пожарных на Хрустальную вызвали в 13:41. Первые расчёты прибыли в течение нескольких минут. Практически сразу ранг возгорания повысили до номера 1БИС. Сейчас на месте работают 21 пожарный и пять расчётов.

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