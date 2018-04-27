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14:42 (мск), источник: Кубань 24

В Адыгее аварийно сел самолет Краснодарского военного летного училища

В двигатель учебного военного самолета Л-39 попал посторонний предмет. Самолет приземлился за несколько километров от аэродрома в Адыгее.

«Самолет не дотянул несколько километров до аэродрома предварительно из-за попадания постороннего предмета в двигатель. Командир самолета находился на борту один, вышел на связь, доложил, что жив», — сказал источник в оперативных службах.

По предварительным данным, самолет выполнял учебно-тренировочный одиночный полет. Официальных комментариев пока нет, сообщает «Интерфакс».

По другим данным, на борту находился пилот-курсант. Его госпитализировали. По предварительной информации, в сопло двигателя попала птица, это вывело двигатель из строя.

На место ЧП выехала оперативная группа военных следователей и сотрудники военной прокуратуры Южного военного округа, сообщает ТАСС.

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