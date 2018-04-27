В Адыгее аварийно сел самолет Краснодарского военного летного училища
В двигатель учебного военного самолета Л-39 попал посторонний предмет. Самолет приземлился за несколько километров от аэродрома в Адыгее.
В двигатель учебного военного самолета Л-39 попал посторонний предмет. Самолет приземлился за несколько километров от аэродрома в Адыгее.
«Самолет не дотянул несколько километров до аэродрома предварительно
По предварительным данным, самолет выполнял
По другим данным, на борту находился
На место ЧП выехала оперативная группа военных следователей и сотрудники военной прокуратуры Южного военного округа, сообщает ТАСС.