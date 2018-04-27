В Похвистневском районе перевернулся трактор

ЧП произошло сегодня 27 апреля, в 13:30, на 126 км дороги Самара — Бугуруслан. По данным ГУ МВД России по Самарской области, предположительно, водитель трактора не справился с управлением. В итоге машина перевернулась, водитель с травмами доставлен в больницу.