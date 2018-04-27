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15:05 (мск), источник: Podrobno.uz

В Фергане водитель покинул место ДТП, оставив человека умирать

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На одной из улиц Ферганы водитель сбил пешехода, который от полученных травм скончался до приезда «Скорой помощи».

Источник: Podrobno.uz

Авария произошла около одиннадцати вечера, причем марка автомобиля, как и имя водителя остаются неизвестными. Силами правоохранительных органов ведется работа по установлению и того, и другого. Имя потерпевшего, напротив, установлено. Им оказался пятидесятилетний Р. Таштемиров.

В настоящее время органы внутренних дел просят откликнуться всех, кто располагает информацией, касающегося происшедшего.

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