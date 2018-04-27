В Фергане водитель покинул место ДТП, оставив человека умирать

Авария произошла около одиннадцати вечера, причем марка автомобиля, как и имя водителя остаются неизвестными. Силами правоохранительных органов ведется работа по установлению и того, и другого. Имя потерпевшего, напротив, установлено. Им оказался пятидесятилетний Р. Таштемиров.