В Фергане водитель покинул место ДТП, оставив человека умирать
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На одной из улиц Ферганы водитель сбил пешехода, который от полученных травм скончался до приезда «Скорой помощи».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На одной из улиц Ферганы водитель сбил пешехода, который от полученных травм скончался до приезда «Скорой помощи».
Авария произошла около одиннадцати вечера, причем марка автомобиля, как и имя водителя остаются неизвестными. Силами правоохранительных органов ведется работа по установлению и того, и другого. Имя потерпевшего, напротив, установлено. Им оказался пятидесятилетний Р. Таштемиров.
В настоящее время органы внутренних дел просят откликнуться всех, кто располагает информацией, касающегося происшедшего.