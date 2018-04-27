Житель Гродно перевел Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины
27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно перевел мошенникам Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины, сообщили БЕЛТА в
27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно перевел мошенникам Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины, сообщили БЕЛТА в
Молодой человек 1996 года рождения решил вложить сбережения в криптовалюту. Продавца нашел в одной из групп в популярном мессенджере. Он перевел Br1 тыс. на счет в банке за покупку биткоинов, однако валюту так и не дождался.
Вскоре гродненец попытался вновь приобрести криптовалюту. В той же группе нашел второго продавца, перечислил ему на
«По данным фактам проведена проверка, на основании которой сделан вывод о наличии в действиях неустановленных лиц, получивших денежные средства, состава уголовно наказуемого деяния — мошенничества. Личности преступников устанавливаются», — отметили в
В милиции отметили, что при желании участвовать в обмене криптовалют необходимо изучить механизмы проведения