Житель Гродно перевел Br1,7 тыс. за несуществующие биткоины

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Молодой человек 1996 года рождения решил вложить сбережения в криптовалюту. Продавца нашел в одной из групп в популярном мессенджере. Он перевел Br1 тыс. на счет в банке за покупку биткоинов, однако валюту так и не дождался.

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Вскоре гродненец попытался вновь приобрести криптовалюту. В той же группе нашел второго продавца, перечислил ему на веб-кошелек свыше Br700, но биткоины не получил.

«По данным фактам проведена проверка, на основании которой сделан вывод о наличии в действиях неустановленных лиц, получивших денежные средства, состава уголовно наказуемого деяния — мошенничества. Личности преступников устанавливаются», — отметили в пресс-службе УВД.