Восемь молдавских школьников отравились слезоточивым газом во время занятий

Инцидент произошел в одной из гимназий Оргеева утром 27 апреля. Сразу восемь учеников были госпитализированы с отравлением. Полиция сообщает, что ученики 8 класса нашли флакон с неизвестным содержимым на спортплощадке возле школы. Один из них распылил газ в холле, в результате чего восьмерым школьникам потребовалась медицинская помощь, сообщает medianews.md.