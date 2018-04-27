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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Восемь молдавских школьников отравились слезоточивым газом во время занятий

Ученики гимназии нашли его на прилегающей к учебному заведению спортплощадке.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в одной из гимназий Оргеева утром 27 апреля. Сразу восемь учеников были госпитализированы с отравлением. Полиция сообщает, что ученики 8 класса нашли флакон с неизвестным содержимым на спортплощадке возле школы. Один из них распылил газ в холле, в результате чего восьмерым школьникам потребовалась медицинская помощь, сообщает medianews.md.

На место происшествия была вызвана машина скорой помощи, пострадавшим оказали первую помощь. Распыливший вещество ученик не знал, что это — слезоточивый газ. Опасный предмет был конфискован, обстоятельства произошедшего выясняются.

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