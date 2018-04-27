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15:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Нижнедевицком районе на трассе Курск — Воронеж нашли мину времен ВОВ

Боеприпас обнаружили при ремонте дороги.

Минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли на 173-м км федеральной трассы Р-298 Курск — Воронеж — Р-22 «Каспий» в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района в среду, 25 апреля. Боеприпас обнаружили при ремонте дороги. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в администрации района в пятницу, 27 апреля.

Как рассказал помощник главы администрации района по ГО и ЧС Виктор Маршенченко, мину при проведении земляных работ нашли дорожники. Взрывотехники вывезли и уничтожили снаряд в четверг, 26 апреля.

За 2017 год в Нижнедевицком районе нашли три артиллерийских снаряда и две минометные мины.

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