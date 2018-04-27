Шесть человек, тонущих в Иртыше, спасли в Восточном Казахстане

Источник: Kazinform

7 человек возвращались из города Курчатова в село Грачи Бескарагайского района на лодке через реку Иртыш.

«Женщины закупили продукты и вместе с детьми 16 и 13 лет возвращались домой. На металлической лодке их перевозил мужчина. Однако, посреди пути, что-то пошло не так. Люди, находящиеся в лодке стали тонуть. Причины и обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении.

Тонущих увидели местные жители. Они позвонили по номеру «102». Полицейские тут же передали информацию спасателям.

«Бедствие произошло в 15−20 метрах от берега. Крики о помощи услышали местные жители села Грачи. На лодке они бросились на помощь. Нурлыжан Кожахметов доставил ребят до берега, переплыв большое расстояние. Трех женщин из воды вытащили местные жители. Еще одну женщину, 1980 года рождения, спасти не удалось», — пояснил исполняющий обязанности начальника ОЧС Курчатова Олжас Сакпанбаев.

Через некоторое время, сотрудники пожарной части, которые прибыли на место происшествия, обнаружили в километре от падения тело утонувшей 38-летней женщины.