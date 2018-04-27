Пьяная компания устроила ДТП на улице Ватутина в Новосибирске

Столкновение автомобилей Honda cr-v и ВАЗ-2109 произошло на улице Ватутина в Новосибирске днем в пятницу, 27 апреля.

Как сообщают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас», Honda ехала в сторону улицы Немировича-Данченко, а отечественный автомобиль двигался во встречном направлении и поворачивал на улицу Тульская.

— «Девятка» проехала через весь поток и врезалась в автомобиль Honda, который двигался по правой полосе. Пассажир ВАЗа от удара разбил головой боковое стекло, — рассказывают в аварийном комиссариате.