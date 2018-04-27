Пьяная компания устроила ДТП на улице Ватутина в Новосибирске
Один из водителей пробил головой боковое стекло.
Один из водителей пробил головой боковое стекло.
Столкновение автомобилей Honda
Как сообщают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас», Honda ехала в сторону улицы
— «Девятка» проехала через весь поток и врезалась в автомобиль Honda, который двигался по правой полосе. Пассажир ВАЗа от удара разбил головой боковое стекло, — рассказывают в аварийном комиссариате.
Водитель иномарки утверждает, что в отечественном автомобиле все были в нетрезвом состоянии, на вид цыгане, которые разбежались после ДТП, бросив автомобиль. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД.