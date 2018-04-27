Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
На дачу с детьми: эти 10 вещей надо взять с собой
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Образ дня: Блейк Лайвли в платье-пиджаке и пестрой бабочке
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Кипр попросил Москву о помощи
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Стали известны основные претенденты на Шипачева в КХЛ
Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона
Мелания Трамп осталась без подарка от мужа на день рождения
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
17Time 100
15:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяная компания устроила ДТП на улице Ватутина в Новосибирске

Один из водителей пробил головой боковое стекло.

Столкновение автомобилей Honda cr-v и ВАЗ-2109 произошло на улице Ватутина в Новосибирске днем в пятницу, 27 апреля.

Как сообщают сотрудники аварийного комиссариата «Автоспас», Honda ехала в сторону улицы Немировича-Данченко, а отечественный автомобиль двигался во встречном направлении и поворачивал на улицу Тульская.

— «Девятка» проехала через весь поток и врезалась в автомобиль Honda, который двигался по правой полосе. Пассажир ВАЗа от удара разбил головой боковое стекло, — рассказывают в аварийном комиссариате.

Водитель иномарки утверждает, что в отечественном автомобиле все были в нетрезвом состоянии, на вид цыгане, которые разбежались после ДТП, бросив автомобиль. На место аварии приехали сотрудники ГИБДД.

Все новости региона
 Сибирячка помогла дизайнеру придумать плащ для колясочников
Владимир Путин: Нарисовал как курица лапой, сам не могу разобрать
Ким Чен Ын выступил за объединение двух Корей
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
В Антарктиде в лодку к съемочной группе прыгнул пингвин (видео)
Группа ABBA решила воссоединиться спустя 35 лет
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь