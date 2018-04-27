На Южном Урале легковушка влетела в КамАЗ. Есть погибшие
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля, ФедералПресс. Смертельное ДТП произошло в Верхнеуральском районе.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля, ФедералПресс. Смертельное ДТП произошло в Верхнеуральском районе.
Как сообщили «ФедералПресс» в
По предварительным данным, водитель автомашины «Дэу Нексия» не справился с управлением и допустил выезд на встречку. По встречной полосе в это время ехал КамАЗ. Столкновения избежать не удалось.
В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водитель «Дэу Нексии» с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где позднее скончался.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливается возраст участников аварии. В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка.