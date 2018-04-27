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15:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале легковушка влетела в КамАЗ. Есть погибшие

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 апреля, ФедералПресс. Смертельное ДТП произошло в Верхнеуральском районе.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области авария произошла на 174 километре автодороги «Чебаркуль — Уйское — Магнитогорск».

По предварительным данным, водитель автомашины «Дэу Нексия» не справился с управлением и допустил выезд на встречку. По встречной полосе в это время ехал КамАЗ. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водитель «Дэу Нексии» с тяжелыми травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где позднее скончался.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливается возраст участников аварии. В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка.

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