Обыски прошли в отделе полиции «Сысертский» в Свердловской области, возбуждено дело по статье о взяточничестве

Источник: Reuters

По данным следствия, «в период 2016—2017 годов ряд должностных лиц отдела “Сысертский” при посредничестве гражданского лица получили несколько взяток за общее покровительство деятельности по регистрации мигрантов на территории Сысертского городского округа», говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Читайте также В кабинет главного полицейского Сысерти вновь нагрянули с обысками

Как отмечает следствие, утром в пятницу были проведены обыски в служебных помещениях, квартире начальника МО МВД РФ «Сысертский» и двоих его заместителей, а также посредника — гражданского лица. Обыск проводился с целью найти предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«Выясняются все преступные эпизоды, устанавливаются конкретные лица для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе СУ СКР по региону, дело возбуждено по факту произошедшего, «задержанных в процессуальном порядке полицейских нет».

В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области агентству уточнили, что оперативно-следственные мероприятия проводились сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД по региону совместно с коллегами из УФСБ в рамках возбужденного региональным СУ СКР уголовного дела, в котором пока нет фигурантов.