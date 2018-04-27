Обыски прошли в отделе полиции «Сысертский» в Свердловской области, возбуждено дело по статье о взяточничестве
Екатеринбург. 27 апреля.
Екатеринбург. 27 апреля.
По данным следствия, «в период 2016—2017 годов ряд должностных лиц отдела “Сысертский” при посредничестве гражданского лица получили несколько взяток за общее покровительство деятельности по регистрации мигрантов на территории Сысертского городского округа», говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Как отмечает следствие, утром в пятницу были проведены обыски в служебных помещениях, квартире начальника МО МВД РФ «Сысертский» и двоих его заместителей, а также посредника — гражданского лица. Обыск проводился с целью найти предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
«Выясняются все преступные эпизоды, устанавливаются конкретные лица для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в
Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в
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«Должностные лица органов внутренних дел не задерживались», — подчеркнули в