В Ростове двух офицеров российской базы в Армении осудили за мошенничество на 471 млн рублей

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Офицеры завысили личный состав военнослужащих 102-й военной базы в Гюмри (Армения) с 800 до 1,5 тыс. человек. Кроме того, они увеличили количество дополнительных спецпайков (на сумму 471 млн рублей), предназначенных для военных, проходящих службу в высокогорной местности», — сообщает пресс-служба ростовского гарнизонного военного суда.

Свою вину подсудимые не признали. Министерство обороны РФ предъявило гражданский иск о взыскании c подсудимых ущерба в размере 471 млн рублей.

Зорин и Сомонов признаны виновными в хищении чужого имущества путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в использовании в корыстных целях своего служебного положения (ч. 3 ст. 285 УК РФ).