В элитном жилом комплексе Екатеринбурга произошла перестрелка: есть жертвы

По данным ведомства, информация о стрельбе на улице Кузнечной появилась около 16:00. На место приехали сотрудники полиции, которые обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Там же находился еще один человек, он ранен. Сейчас он находится в больнице.