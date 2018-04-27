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15:50 (мск), источник: ЕАН

В элитном жилом комплексе Екатеринбурга произошла перестрелка: есть жертвы

Сегодня в ЖК «Бажовский» в Екатеринбурге произошла перестрелка. В результате есть погибший, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Источник: Reuters

По данным ведомства, информация о стрельбе на улице Кузнечной появилась около 16:00. На место приехали сотрудники полиции, которые обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Там же находился еще один человек, он ранен. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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